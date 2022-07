Alex Baudin zegeviert in derde rit Giro Valle d’Aosta

De ritwinst in de derde etappe van de Giro Valle d’Aosta is gegaan naar Alex Baudin. De Fransman van het Zwitserse Tudor-team wist na 138 kilometer solo over de meet te komen en Lorenzo Milesi (Team DSM) en Thomas Gloag (Trinity Racing) te verslaan.

Start en finish van de derde etappe waren in Aosta. Het was onderweg nauwelijks vlak. In de eerste helft van de etappes lagen meerdere lange en lastige beklimmingen. In de finale was het meer aan de puncheurs, met een viertal heuveltjes in de laatste dertig kilometer.

Baudin maakte deel uit van een sterke ontsnapping en wist in de finale weg te rijden van zijn medevluchters. Uiteindelijk kwam hij solo over de streep. Zijn voorsprong op Milesi was elf seconden, terwijl Gloag 32 seconden later de finish passeerde. Twee andere vroege vluchters, Alastair Mackellar en Giulio Pellizzari, werden vierde en vijfde. Het peloton strandde op ruim twee minuten van Baudin.