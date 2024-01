zaterdag 27 januari 2024 om 18:26

Alex Aranburu breekt sleutelbeen bij val in Trofeo Pollença-Port d’Andratx

Slecht nieuws voor Alex Aranburu. De 28-jarige Spanjaard is een tijdje uit de roulatie met een gebroken sleutelbeen. De puncheur van Movistar kwam zaterdag ten val in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx, de voorlaatste wedstrijd van de Challenge Mallorca.

Aranburu werd voor de start nog gezien als een van de favorieten voor de overwinning in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx, maar maakte in de finale kennis met het Spaanse asfalt. De aanvalslustige coureur bleek te gehavend om zijn weg te vervolgen en moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis hadden de artsen slecht nieuws voor Aranburu en zijn ploeg Movistar. De renner heeft namelijk zijn rechtersleutelbeen gebroken. Het gaat voor Aranburu gelukkig wel om een niet-verplaatste breuk, wat gunstig is met betrekking tot zijn revalidatieproces.

Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer Aranburu weer een rugnummer kan opspelden, maar hij zal sowieso de komende weken niet inzetbaar zijn. Aranburu was uitstekend begonnen aan het wielerseizoen 2024. In zijn eerste koers van het jaar, de Ruta de la Céramica, werd hij meteen derde. Afgelopen woensdag was hij bovendien ook vierde in de Trofeo Calvià.

🏥👨🏻‍⚕️ PARTE MÉDICO: @aranburualex Tras pasar un TAC en un centro hospitalario de Mallorca después de su caída en el cuarto trofeo de la @ChallengeMca, Aranburu sufre una fractura sin desplazamiento del tercio medio de la clavícula derecha. Desde aquí, todo nuestro apoyo y cariño… pic.twitter.com/dE9DrRB6A7 — Movistar Team (@Movistar_Team) January 27, 2024

Voor Movistar is het uitvallen van Aranburu een flinke streep door de sportieve rekening, maar de formatie had na afloop van de Trofeo Pollença-Port d’Andratx wel alle reden om te juichen. De ploeg wist met Pelayo Sánchez namelijk de wedstrijd winnend af te sluiten. De 23-jarige coureur, bezig aan zijn eerste weken voor Movistar, rekende in een spannende finale af met Marius Mayrhofer en Aleksandr Vlasov.