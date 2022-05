Alessandro Covi wint na lange solo: “Ik ben helemaal geen klimmer”

Alessandro Covi toonde zich na de twintigste etappe dolblij met zijn ritzege. De Italiaan blikte in het flashinterview ook terug op zijn vorige twee Giro’s waarin hij geen etappe wist te winnen.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“Het is nu eindelijk gelukt, nadat ik in de afgelopen jaren een aantal keer zo dichtbij was. Ik kwam naar deze Giro met de intentie om Almeida te helpen, maar hij moest de wedstrijd verlaten vanwege corona. Daarna mocht ik voor eigen kans gaan.”

“Vandaag zag ik kansen door al vroeg aan te vallen. Dat deed ik omdat ik helemaal geen pure klimmer ben. Op de laatste klim heb ik me kranig verweerd en dat is fantastisch, voor zowel het team als voor mijzelf. Ik ben trots dat ik eindelijk heb kunnen in deze mythische bergen”, eindigt de ritwinnaar.