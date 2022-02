Alessandro Covi: “Afgelopen winter gewicht verloren”

Alessandro Covi is goed op dreef in de Ruta del Sol. Nadat gisteren enkel de vroege vluchters hem van de zege wisten te houden, was het vandaag raak voor de Italiaan. Op de steile slothelling was hij iedereen de baas. “Ik zag echt af in de laatste paar meters, maar ik ben zo blij dat ik deze overwinning kon pakken voor het team”, laat Covi weten op de site van UAE Emirates.

Degene die de lont aan het kruitvat stak op klim naar de streep was Wout Poels. “In de laatste kilometer volgde ik de aanval van Poels. En toen ik merkte dat hij een beetje stilviel, zag ik mijn kans gekomen”, kijkt Covi terug op de finale. Hij sloeg na dit moment gelijk een gat op de rest van het peloton.

Afgelopen weekend won Covi ook al de Vuelta a Murcia. “Ik ben momenteel goed in vorm. Afgelopen winter heb ik hard gewerkt en is het me gelukt om wat gewicht te verliezen. Nu probeer ik gewoon het maximale te halen uit de goede benen die ik momenteel heb en van het wielrennen te genieten. Ik heb de gele trui, wat spannend is. Ik weet dat het moeilijk wordt om de leiderspositie te verdedigen, maar ik blijf gewoon mijn best doen en het dag na dag bekijken.”