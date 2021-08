Aleotti bedankt Schelling na tweede plek: “Daar ben ik heel blij mee”

Giovanni Aleotti moest in Circuito de Getxo genoegen nemen met de tweede plaats, maar daar kan de jonge Italiaan van BORA-hansgrohe zeker mee leven. “Helaas was Giacomo Nizzolo veel te sterk, maar ik ben nog steeds heel blij met mijn tweede plaats en heel dankbaar voor de steun van de ploeg”, reageert Aleotti.

“We reden een goede wedstrijd en het was een nagenoeg perfecte dag van de ploeg”, aldus de 22-jarige Aleotti. “Met nog 50 kilometer te gaan probeerden we de kopgroep terug te halen en konden we het peloton uit elkaar rijden. Daarna ging het vol gas tot de laatste klim. De ploeg steunde Ide (Schelling, red.) en mij en hield ons uit de problemen, zodat we veel energie konden besparen voor de finale.”

Onder meer Patrick Konrad en Wilco Kelderman hadden een helpersrol. Vooraan zaten Schelling en Aleotti na de laatste klim in de beslissende kopgroep van zeven. “In die laatste kilometers konden we allebei ons werk doen en het lastig maken voor de rest. Toen Ide gepakt werd na zijn aanval heeft hij alles gegeven om mij naar de laatste oplopende strook te leiden”, vertelt de uiteindelijke nummer twee. Alleen Nizzolo was sneller dan hem.

Ploegleider André Schulze was erg te spreken over het presteren van BORA-hansgrohe. “De ploeg heeft perfect samengewerkt in de laatste 50 kilometer en heeft een stempel gedrukt op deze koers. Met Ide en Giovanni hebben we alles gegeven en geprobeerd in de slotfase. We hebben geen fouten gemaakt. Als iemand simpelweg beter is, kunnen wij daar ook niets aan doen”, aldus Schulze.