Alejandro Valverde ziet Nibali toeslaan op slotdag: “Hij klom zó goed”

Alejandro Valverde heeft met de tweede plaats in het eindklassement de Giro di Sicilia afgesloten. De geroutineerde Spanjaard van Movistar begon als leider aan de laatste etappe, maar maar zag op de slotdag Vincenzo Nibali met een knappe aanval de rollen omdraaien en de eindoverwinning naar zich toetrekken.

Valverde nam zijn verlies sportief op. “Ik moet Vincenzo feliciteren met de overwinning. Ik had niet verwacht dat hij of Bardet op de laatste klim van zo ver zouden aanvallen, maar ik wist dat ze wat zouden proberen om tijd terug te pakken. Ik ging niet met Nibali mee in de aanval omdat ik dacht dat ik hem nog kon pakken, maar hij klom zó goed. Toen eenmaal duidelijk was dat we niet meer bij hem terug zouden komen, heb ik ervoor gezorgd dat er niemand meer uit onze groep weg kon rijden om de tweede plaats in het eindklassement veilig te stellen.”

Wel had hij nog last van zijn elleboog na zijn val gisteren na de finish van de derde etappe. “Een val zoals die van gisteren helpt nooit. Die klap voelde ik nog vandaag, maar ik voelde me vandaag wel beter dan ik had verwacht na die val. Voor mij betekent deze week veel. Om na mijn blessure en sleutelbeenoperatie hier te zijn, maakt me blij. Dat ik een etappe win en tweede word in het klassement tegen mannen als Nibali, Bardet en Covi – talentvolle jongens die in vorm zijn – daar kan ik me helemaal niet slecht over voelen.”

Valverde reist nu met zijn ploeggenoten vanaf Sicilië in Zuid-Italië naar het noorden van het land om uit te rusten en te herstellen van zijn wond aan zijn linkerelleboog. Afhankelijk van zijn herstel hervat hij dinsdag de competitie in Tre Valli Varesine.