Alejandro Valverde mist in zijn afscheidsjaar thuiskoers Vuelta a Murcia

Een flinke domper voor Alejandro Valverde. De kopman van Movistar kan in zijn afscheidsjaar niet meedoen aan de Vuelta a Murcia in zijn thuisregio, omdat hij volgens het gezondheidsprotocol van de ploeg niet mag starten. Dit gebeurt uit voorzorg.

Movistar maakt melding van positieve coronagevallen binnen de selectie die afgelopen week de Ronde van Valencia reed. Alle renners die de rittenkoers reden, worden uit voorzorg aan de kant gehouden deze week. Dat houdt onder meer in dat Valverde niet kan starten in de Vuelta a Murcia (12 februari) en de gloednieuwe koers Clásica Jaén Paraíso Interior (14 februari).

De Vuelta a Murcia kent Valverde op zijn duimpje, want hij won er in zijn rijke carrière al vijf keer. De eerste keer was in 2004. Daarna flikte hij dat ook nog in 2007, 2008, 2014 en 2017.

“Heel erg jammer dat ik niet goed afscheid kan nemen van mijn thuiskoers, en dat ik het nieuwe parcours van de Clásica Jaén niet kan ontdekken. Ik wens mijn collega’s van Movistar dit weekend veel succes”, reageert de inmiddels 41-jarige Valverde op Twitter. Of hij volgende week wel kan starten in de Ruta del Sol (16-20 februari), is nog niet bekend.

Sin @VueltaRM y @ClasicaJaen. Mucha pena por no poder despedirme como es debido de la carrera de casa o de descubrir el recorrido de @Momparler pero toda precaución es poca ahora mismo. Mucha suerte a los compañeros de @Movistar_Team este fin de semana 👊 https://t.co/AMRZnOLUDV — alejandro valverde (@alejanvalverde) February 9, 2022