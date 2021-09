Alejandro Valverde mikt op rentree in Giro di Sicilia

Alejandro Valverde keert over drieënhalve week terug in koers na zijn val in de Vuelta a España, waarbij de Spaanse renner een sleutelbeenbreuk opliep. Zijn eerste koers is normaal gesproken de Giro di Sicilia, die op dinsdag 28 september begint.

Valverde kwam in de zevende rit van de Vuelta hard ten val toen hij in een rechterbocht onderuit schoof en een ravijn ingleed. De 41-jarige Spanjaard van Movistar probeerde nog wel verder te rijden, maar merkte al snel dat het niet meer ging. Uit onderzoek bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken, waaraan hij moest worden geopereerd. Van die operatie is hij nog aan het herstellen, maar al een week na zijn val zat hij alweer op zijn fietstrainer.

In het programma La Montonera van de Spaanse afdeling van Eurosport liet Valverde weten dat hij normaal gesproken op 28 september de competitie hervat met de vierdaagse Giro di Sicilia. Daarna werkt hij een programma van Italiaanse eendagskoersen af, met Tre Valli Varesine (5 oktober), Milaan-Turijn (6 oktober), de Gran Piemonte (7 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober). Het WK in Vlaanderen komt te vroeg voor de routinier.

Valverde bevestigde verder dat hij ook in 2022 blijft koersen. Zijn werkgever Movistar moet zijn verlengde contract nog wel officieel aankondigen, maar deelde al wel zijn quotes via de officiële accounts op social media.

