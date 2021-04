Alejandro Valverde: “Jammer dat ik Roglic moest laten gaan”

Alejandro Valverde eindigde zaterdagmiddag in het spektakelstuk van de Ronde van het Baskenland als derde. De renner van Movistar wist daardoor een plekje op te schuiven in het algemeen klassement: 7e. “Het was een zware etappe. Het is jammer dat ik Roglič moest laten gaan, want dat zou een verschil hebben gemaakt.”

Valverde moest passen op de beklimming van de Krabelin, maar kwam in de slotfase toch nog weer wat sterker voor de dag. “Ik voelde me daarna beter dan ik had verwacht. Op de slotklim kon ik nog goed finishen.”

“Het was een mooie week”, sluit de ervaren rot af. “Hoewel de omstandigheden nog steeds niet normaal zijn, wil ik het publiek bedanken voor hun steun weer vandaag.”