Alejandro Valverde heeft eindzege Gran Camiño binnen handbereik

Tien seconden: dat is het verschil tussen leider Michael Woods en naaste belager Alejandro Valverde voor de slottijdrit in Gran Camiño. De 41-jarige Spanjaard deed zaterdag uitstekende zaken door in de koninginnenrit met finish in Luintra naar de zege te sprinten. Valverde was na afloop vanzelfsprekend erg blij met zijn tweede zege van het seizoen.

Valverde, Woods en Iván Sosa waren op de Alto de Moura ten aanval getrokken, waarna ze samen aan de laatste dalende kilometers begonnen. Valverde kon in de slotkilometers richting finishplaats Luintra zijn krachten sparen, aangezien zijn ploegmaat Sosa in staat bleek om het vuile werk op te knappen. Het bleek voor El Imbatido vervolgens een koud kunstje om Woods te verslaan in een sprint om de dagzege.

Met zijn zege wist Valverde bovendien ook enkele bonificatieseconden te sprokkelen en zo zijn achterstand in het algemeen klassement te verkleinen ten opzichte van Woods. En dit kan nog weleens cruciaal zijn richting de ruim vijftien kilometer lange slottijdrit in en rond Sarria. “Ik ben echt heel erg blij. De etappe verliep volledig volgens plan en we hadden de koers steeds onder controle”, liet Valverde na afloop van de etappe weten op de ploegsite van Movistar.

Strijd om de eindzege

“In de eerste etappe eindigde ik als derde, op dag twee werd ik tweede en nu pak ik de zege. Ik ben nu ook dicht bij het winnen van het algemeen klassement. Ik kende de laatste beklimmingen niet in de finale, maar ze waren echt bijzonder pittig. Vooral de eerste klimkilometers waren erg zwaar. Sosa reed een bijzonder sterke etappe en wist geweldig werk af te leveren”, heeft Valverde oog voor zijn Colombiaanse ploeggenoot.

Vandaag valt het doek in Gran Camiño en kennen we de allereerste eindwinnaar van de Spaanse meerdaagse. Woods mag als leider beginnen aan de slottijdrit, maar het verschil met Valverde is klein. Die laatste lijkt over de beste papieren te beschikken, aangezien de Canadees nu niet bekend staat als een tijdritspecialist. Woods noemde het nog zijn achilleshiel na zijn zege op Mirador do Ézaro. Valverde: “We zullen zien hoe ik me dan voel, maar ik zal natuurlijk alles geven. Het is een mooie tijdrit, zeker niet vlak.”