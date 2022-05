Alejandro Valverde gehuldigd door Giro-organisatie voor zijn carrière

Alejandro Valverde heeft na de slotetappe van de Giro d’Italia van de organisatie een speciale prijs gekregen voor zijn carrière. De Spaanse routinier van Movistar verscheen in zijn afscheidsjaar voor de tweede keer in zijn sportieve loopbaan aan de start van de Corsa Rosa en sloot de ronde af op de elfde plaats.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Valverde won bij zijn vorige deelname in 2016 de bergetappe naar Andalo waar hij roze trui Steven Kruijswijk voorbleef en was dat jaar derde in het eindklassement. Hoewel de Spanjaard het dit jaar een aantal keer probeerde, zat een zege er deze keer niet in en eindigde hij elfde in het algemeen klassement. “Ik ben blij dat ik mijn laatste Giro heb kunnen uitrijden, net achter de top 10”, schrijft hij op social media. “We hebben tot het einde toe gevochten voor een zege en ik ga hier met een goed gevoel weg.”

Nu gaat Valverde toewerken naar de Vuelta a España, die op vrijdag 19 augustus in Utrecht van start gaat. Daar vormt hij samen met Enric Mas het speerpunt in de ploeg van Movistar. De Tour de France laat hij aan zich voorbijgaan. “Nu is het tijd om uit te rusten, te herstellen, te genieten en na te denken over de Vuelta. Dank aan al het publiek in Italië en Hongarije, en aan diegenen onder jullie die me vanuit huis volgen, voor jullie steun ten allen tijde!”