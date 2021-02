Alejandro Valverde en Pascal Ackermann opgeroepen voor UAE Tour

BORA-hansgrohe en Movistar hebben hun ploegen voor de eerste WorldTour-koers van het seizoen geopenbaard. Onder meer Alejandro Valverde en Pascal Ackermann zullen van 21 tot en met 27 januari uitkomend in de UAE Tour. Beide renners wonnen in het verleden al een etappe in de meerdaagse.

Namens de Duitse formatie zal Ben Zwiehoff zijn debuut maken. Gregor Mühlberger rijdt zijn eerste koerskilometers namens Movistar. De UAE Tour bestaat dit jaar uit twee bergetappes, een korte indivividuele tijdrit en vier vlakke ritten. De totale lengte van de wedstrijd bedraagt 1044 kilometer.

Selectie Movistar voor UAE Tour (21-27 februari)

Alejandro Valverde

Gregor Mühlberger

Antonio Pedrero

Héctor Carretero

Iñigo Elosegui

Albert Torres

Davide Villella

Selectie BORA-hansgrohe voor UAE Tour (21-27 februari)

Cesare Benedetti

Pascal Ackermann

Emanuel Buchmann

Patrick Konrad

Martin Laas

Michael Schwarzmann

Ben Zwiehoff