Alejandro Valverde: “Ben goed genoeg om mee te strijden in Lombardije”

Alejandro Valverde mag dan bezig zijn aan zijn afscheidstournee, er lijkt nog niet veel sleet te zitten op de 42-jarige Spanjaard. Met een tweede plaats in de Coppa Agostoni, vierde stek in de Giro dell’Emilia en derde plek in Tre Valli Varesine lijkt de renner van Movistar klaar voor een spetterend slotakkoord in de Ronde van Lombardije.

Valverde deed dinsdag in Tre Valli Varesine opnieuw mee om de overwinning, al moest hij in een sprint zijn meerdere erkennen in winnaar Tadej Pogačar en Sergio Higuita. “Ik wil de ploeg bedanken voor het geweldige werk dat ze hebben verricht. We hebben de koers vanaf de start gecontroleerd met UAE Emirates. We hadden zo alles onder controle”, liet Valverde na afloop weten in gesprek met Esciclismo.

“In de finale zei ik tegen Enric Mas (zijn ploeggenoot, red.) dat hij ook zijn eigen kansen moest pakken, maar het werd uiteindelijk een sprint. Ik kon in de slotfase rekenen op steun van Enric en Einer Rubio. Ik moet Pogačar feliciteren, hij was gewoon de snelste”, is Valverde eerlijk in zijn analyse.

foto's: Cor Vos

Il Lombardia

Valverde maakt zich nu op voor de laatste koers uit zijn carrière: de Ronde van Lombardije van aankomende zaterdag. De Murciaan wist la corsa delle foglie morte nog nooit te winnen, maar eindigde wel als tweede in 2013, 2014 en 2019. Kan Valverde zaterdag op een sprookjesachtige manier afscheid nemen van de sport? “Ik behoor wel tot de favorieten, als alles goed gaat. Het hangt echter allemaal af van het koersverloop en de vorm van de dag.”

“Ik ben momenteel goed genoeg om mee te strijden voor de overwinning. Bovendien vind ik het een mooi parcours, het bevalt me beter dan de voorgaande jaren”, blikt ‘El Imbatido’ vooruit.