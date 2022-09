Alec Segaert wordt tweede achter ‘beer’ Søren Wærenskjold: “Heel tevreden”

Søren Wærenskjold veroverde vandaag de wereldtitel in het tijdrijden bij de beloften mannen, maar de Noor zat lange tijd in spanning op de hot seat. De 19-jarige Alec Segaert, die als een van de laatste renners van start ging, noteerde namelijk sterke tussentijden. Uiteindelijk kwam hij slechts zestien seconden tekort voor het goud.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Ik ben heel tevreden met dit zilver”, zei Segaert na afloop tegen Sporza. “Ik ging fantastisch van start, voelde eigenlijk niets en plots had ik dan de eerste tussentijd. Daarna was het eerder zaak van mezelf een beetje in bedwang te houden om niet te zot te doen. Mijn broer (die trainer is van Alec, red.) heeft op voorhand een perfect pacing plan opgesteld. Ik heb dat proberen te volgen, maar het is moeilijk om niet over je toeren te gaan in het begin van zo’n tijdrit.”

Halverwege de 28,8 kilometer lange tijdrit, die bestond uit tweemaal een bijna identieke ronde, had Segaert nagenoeg dezelfde tijd als de uiteindelijke winnaar Waerenskjold. “Maar ik wist dat hij een heel sterke tweede ronde had gereden, dus toen besefte ik al wel dat het moeilijk ging worden. Achter zo’n beer tweede worden is zeker mooi. Ik kijk al uit naar volgend jaar. Vorig jaar was ik derde, dit jaar tweede, dan weet je het wel…”

Lotto Soudal

De 19-jarige Segaert is eerstejaarsbelofte rijdt momenteel voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal, dat vanaf volgend jaar Lotto-Dstny zal heten. In juli 2024 zal hij overstappen naar de hoofdmacht. “Die keuze is erg bewust. Lotto heeft me dit jaar in alles gesteund. Ik ben daar heel tevreden over. De ploeg is ook heel ambitieus. En dat het een Belgische ploeg is, is natuurlijk een voordeel. Ik merkte op trainingskamp met de profs ook al dat de sfeer goed zit. Enkele van die mannen hebben me zelfs aanmoedigingen gestuurd voor dit WK, dat doet deugd.”