Alberto Dainese wint meteen na lange tijd zonder koers

Interview

Alberto Dainese heeft zijn eerste kans sinds lange tijd meteen verzilverd. In de openingsrit van de Arctic Race of Norway was hij met overmacht de sterkste. Een welkome opsteker, want sinds de Giro d’Italia stond hij enkel aan de start van het Italiaans kampioenschap (DNF).

Dat is meteen waar de schoen een beetje wringt. Al heel het seizoen is het voor de rappe Italiaan afwachten waar hij van start mag gaan. “Ik heb desondanks een heel druk voorjaar gehad, met een aantal zeer lastige rittenkoersen zoals de Tirreno-Adriatico, de Tour of the Alps, de Ronde van Romandië en natuurlijk de Giro d’Italia, waarin ik ook nog wat ziekjes werd. Een beetje rust en trainen was daardoor wel fijn.”

Na een lange rust- en trainingsperiode is hij nu dus voor het eerst sinds lange tijd weer opgesteld voor een koers. “Daarom ben ik extra blij dat het vandaag meteen lukt”, zei hij na de finish tegen WielerFlits. “Het was een chaotische aanloop naar de sprint. Ik zat wat ver van achter, maar vond gelukkig nog net op tijd een gaatje waardoor ik kon opschuiven. Kevin (Vermaerke, red.) en Matt (Dinham, red.) deden fantastisch werk en loodsten mij naar voren. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

Dag slecht begonnen

De dag begon slecht voor de ploeg. Kopman Andreas Leknessund, de lokale favoriet en winnaar van vorig jaar, mocht van de ploegdokter niet van start gaan. Sinds vorige week kampt hij met koortsverschijnselen en hoewel hij zich oké voelt, sluimert er mogelijk een virus door zijn lichaam. Koersen is daardoor niet verantwoord.

Voor Team dsm-firmenich is het nu kijken naar Vanmaerke en Dinham, die tijdens de wegrace van het WK wielrennen een uitstekende indruk maakten. Maar ook Dainese houdt nog rekening met een kans. “Morgen zou nog kunnen. Dat is wel een punchy finish (voorlaatste kilometer aan 4,1% en de slotkilometer aan 2,3%, red.) maar met de benen van nu liggen daar mogelijkheden”, aldus de 25-jarige Italiaan.

Welke wedstrijden hij na de Arctic Race of Norway gaat rijden, weet hij nog niet. Maar daar is hij ook niet mee bezig. “Eerste deze koers tot een goed einde brengen. We willen hier met het team opnieuw voor de eindoverwinning gaan.”

Wat wel vaststaat, is dat winnaar van de zeventiende etappe in de Giro d’Italia vanaf volgend seizoen het shirt van het Zwitserse Tudor zal dragen.