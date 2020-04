Alberto Contador veilt speciale fiets in strijd tegen coronavirus woensdag 8 april 2020 om 17:50

Alberto Contador wil zijn steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus en heeft besloten om een speciale fiets te veilen voor het goede doel. Het gaat om de fiets die Contador gebruikte tijdens de Giro d’Italia en Tour de France van 2011. De totale opbrengst gaat naar het Rode Kruis.

De Spanjaard won dat jaar met verve de Ronde van Italië en werd enkele maanden later vijfde in de Ronde van Frankrijk, maar deze resultaten werden later geschrapt vanwege een dopingschorsing. Geïnteresseerde wielerfanaten kunnen al enkele dagen bieden op een witte Specialized S-Works Tarmac.

Het begon allemaal met een aanschafprijs van 2500 euro, maar de (voorlopig) hoogste bieder is bereid om 10.000 euro te betalen. Contador hoopt dus zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis, de humanitaire organisatie die momenteel druk bezig is met de bestrijding van de COVID-19-crisis. Het is op eBay mogelijk om een bod uit te brengen.

Giulio Ciccone

“Ik won met deze fiets op de Etna, maar viel met deze fiets ook aan op de Col de Télégraphe op weg naar Alpe d’Huez”, zo vertelt Contador in een videoboodschap. “Ik wil deze fiets veilen voor het goede doel, aangezien het coronavirus voor zoveel schade zorgt”, aldus de inmiddels gestopte ronderenner.

Giulio Ciccone besloot eerder al zijn twee gele truien te veilen voor het goede doel. De Italiaan van Trek-Segafredo wil met het geld een beademingsmachine aanschaffen voor het lokale ziekenhuis van Chieti, de plek waar Ciccone 25 jaar geleden werd geboren.