Alberto Contador overwoog comeback: “Om terug te keren voor één wedstrijd”

Alberto Contador is inmiddels al vier jaar gestopt als profwielrenner, maar de Spanjaard dacht vorig jaar serieus na over een comeback. “Op een bepaald moment dacht ik erover na om terug te keren voor één wedstrijd: de Giro d’Italia van 2020”, doet Contador een opvallende onthulling tijdens een gesprek met La Gazzetta dello Sport.

De nu 38-jarige Contador speelde tijdens de coronaperiode met het idee om terug te keren in het peloton. “Tijdens de lockdown zat ik veel op de fiets. Ik verkeerde in dezelfde conditie als toen ik stopte. Er waren wel wat meer kilo’s, maar die zou ik weggewerkt hebben door te trainen. Op een bepaald moment dacht ik erover na om terug te keren voor één koers: de Giro van 2020. Maar uiteindelijk heb ik het uit mijn hoofd gezet.”

De Madrileen keert dus niet terug als profwielrenner, maar is nog altijd zeer nauw betrokken bij de wielersport. De meervoudig grote ronde-winnaar is momenteel manager van het Italiaanse EOLO-Kometa. De ploeg maakte dit jaar voor het eerst zijn opwachting in de Giro en wist met Lorenzo Fortunato een prestigieuze bergetappe te winnen met aankomst op de Monte Zoncolan. Contador is ook analist en commentator bij de Spaanse tak van Eurosport.

Contador was in zijn carrière meerdere keren eindwinnaar van de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Naast sportief succes werd de gevleugelde klimmer van weleer ook een keer geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. In de Tour van 2010 testte Contador positief op clenbuterol. De Tour van 2010 werd hem uiteindelijk ontnomen, net als de Giro van 2011.