Alberto Contador: “Nairo Quintana kan nog altijd de Tour winnen” dinsdag 19 mei 2020 om 17:28

Nairo Quintana hoopt dit jaar eindelijk zijn eerste Ronde van Frankrijk te winnen, maar de vraag is of de Colombiaan nog in staat is om de belangrijkste wedstrijd van het seizoen te winnen. “Ik geloof er nog altijd in”, aldus Alberto Contador. “Zijn seizoensstart was ronduit indrukwekkend”, zo citeert het Spaanstalige AS.

Quintana lijkt herboren nu hij dit seizoen het tenue van Arkéa-Samsic draagt. Zo won de oud-renner van Movistar al de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en was hij de beste in de koninginnenrit van Parijs-Nice. Contador: “Veel mensen geloven niet meer in Nairo Quintana, maar hij is echt geweldig aan het seizoen begonnen.”

“Quintana wist alle bergritten te domineren en niemand was in staat om hem te volgen. Hij kan nog altijd de Tour de France winnen”, zo vertelt Contador, die echter nog meer vertrouwen heeft in een landgenoot van Quintana. “De topfavoriet is zonder enige twijfel Egan Bernal. Hij is zo ontzettend volwassen, zowel op als naast de fiets.”

Over Egan Bernal en Chris Froome

“Ik heb toch het meeste vertrouwen in Bernal en Chris Froome. Beide renners beschikken over het potentieel en weten hoe je de Tour moet winnen. Ik schat Tom Dumoulin en Primož Roglič daarom ook iets lager in.” De vraag is of Bernal en Froome komende zomer optimaal zullen samenwerken, na eerdere uitspraken van de Colombiaan.

Bernal is bereid om in dienst te rijden van Froome of Geraint Thomas, maar zal zijn eigen ambities niet zomaar opzij zetten. “Ook al ben ik nog jong, ik ga geen kans om de Tour de France te winnen verspillen.” Contador: “Het is een antwoord van een kampioen. En een kampioen zal zich niet zomaar gewonnen geven. Hij zal zich aan de gemaakte afspraken houden.”