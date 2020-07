Alberto Contador moet rust houden door ribbreuk dinsdag 21 juli 2020 om 19:40

Alberto Contador zal een tijdje niet kunnen fietsen. De oud-renner heeft namelijk een rib gebroken. Contador kwam ten val tijdens een trainingsritje. “Ik heb nog nooit eerder een ribbreuk gehad”, zo laat hij weten op Instagram.

“Ik heb nooit eerder een rib gebroken, ook niet na vele crashes aan meer dan vijftig kilometer per uur. Het is nu tijd om aan mijn herstel te werken”, aldus Contador, die drie jaar geleden met wielerpensioen ging maar nog altijd veel traint. Ruim een week geleden maakte de gewezen rondewinnaar indruk in de buurt van Segovia.

De 37-jarige Spanjaard wist op de Navapelegrín-klim een nieuw record te vestigen. EF Pro Cycling-renner Lachlan Morton raakte zijn Everesting Challenge-record kwijt aan El Pistolero, die twee en een halve minuut minder nodig had voor het beklimmen van 8.848 hoogtemeters. Contador moest liefst 78 keer omhoog om het record te verbreken.

Contador is niet de enige oud-renner die iets breekt na een trainingsongeval. Zijn land- en generatiegenoot Joaquim Rodríguez kwam begin juli op hoge snelheid ten val op zijn mountainbike en liep enkele breukjes in zijn rechter- en linkerhand op.