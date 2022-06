Alberto Bruttomesso eerste leider in Giro U23, Van Uden tweede

De openingsrit in de Giro U23 is een prooi geworden voor de Italiaan Alberto Bruttomesso. In Argenta bleek hij sneller dan Casper van Uden en Kasper Andersen.

Een vroege vlucht met Marco Palomba (General Store), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Valter Ghigino (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) en Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna) kreeg in de rit naar Argenta even de zegen van het peloton, maar op het moment dat de meet ook maar enigszins in zicht kwam zat hun vlucht er alweer op.

De laatste twintig kilometer stonden daarom ook in het teken van de sprintvoorbereiding. De piepjonge Bruttomesso, achttien jaar is hij pas, greep in die sprint ietwat verassend de zege. De Italiaan werd eerder dit jaar zesde in de GP della Liberazione.

Van Uden, die dit jaar al drie ritzeges op zak heeft, was na de finish zwaar teleurgesteld door het mislopen van de roze trui. Zondag krijgt hij onderweg naar Pinzolo echter een nieuwe kans om de leiderstrui te grijpen.