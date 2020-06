Alberto Bettiol twijfelt tussen Giro en klassiekers donderdag 11 juni 2020 om 10:39

Verdedigt Alberto Bettiol dit najaar zijn titel in de Ronde van Vlaanderen? Dat is nog niet bekend, geeft de Italiaan van EF Pro Cycling aan tegen Tuttobiciweb. Zelf wil hij namelijk ook graag de Giro d’Italia rijden, maar die is tegelijk met onder meer ‘De Ronde’ en Parijs-Roubaix.

“Mijn doel van dit najaar is om terug te gaan naar België en mij daar te laten zien. Dat zou mij persoonlijk tevredenstellen”, zegt Bettiol. “De ploeg heeft tot nu toe alleen nog maar de kalender voor augustus gepland. Ik zal Strade Bianche en Milaan-San Remo doen. Ik zou ook graag de Giro willen rijden, maar in oktober zijn ook nog de klassiekers. Maar het belangrijkste is dat we weer gaan koersen, dat is wat telt.”

‘Ik verwacht wel verrassingen’

Bettiol verwacht een opvallend koersverloop tijdens het ingekorte seizoen. “Het zal vreemd zijn om meteen een topklassieker te rijden met zo weinig wedstrijden in de benen. Ik verwacht wel verrassingen, omdat er renners zijn die al die tijd hebben kunnen trainen en renners die dat lange tijd op de rollers hebben moeten doen.”

Met zijn 26 jaar behoort Bettiol niet tot de ouderen van het peloton, maar ook niet tot de jongeren. Een generatie die al vroeg scoort, ziet hij. “Het wielrennen is veranderd. Nu win je op 20-jarige leeftijd de Tour, zoals Bernal, of maak je direct grote indruk, zoals Evenepoel. Ik beschouw mezelf daarbuiten. Ik ben niet echt uitgebuit in de jeugd, dus ik kan nog veel progressie maken”, zegt de titelverdediger in Vlaanderen.