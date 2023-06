Alaphilippe verklaart zegegebaar in Dauphiné en kijkt uit naar terugkeer in de Tour

Julian Alaphilippe maakte maandag een opvallend gebaar, toen hij als winnaar over de streep kwam van de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. Wat wilde hij daar precies mee zeggen? “Dat je altijd kalm moet blijven. In goede tijden en in slechte tijden”, legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

Mede door een zware val in Luik-Bastenaken-Luik 2022, haalde Alaphilippe zijn oude niveau al anderhalf jaar niet. Maar de Fransman heeft bewezen ‘een harde kop’ te hebben, klinkt het. “Ik heb best een moeilijke periode achter de rug. Ja, ik heb getwijfeld. Sinds Leuven 2021 was het pad dat ik moest bewandelen niet eenvoudig. Maar ik heb me telkens opnieuw in vraag gesteld. Ik had een pak tegenslagen. Het was voor mezelf ook zwaar om te aanvaarden dat het anderhalf jaar maar niet wou lukken. Ik zat ver van mijn topniveau.”

“Maar ik ben er altijd in blijven geloven dat eenmaal ik opnieuw fris was en zonder fysieke zorgen dat ik het nog kon. Deed ik dat niet, dan had ik vandaag niet gewonnen. Het blijft superbelangrijk om hard te blijven doorwerken en een harde kop te hebben. Deze zege is het bewijs.”

Kalm blijven

Hoewel Alaphilippe zeer blij is met zijn zege, wil hij zijn voeten aan de grond houden. “Kalm blijven, is de boodschap. Geen stress. Als het niet loopt zoals je wil, dan loopt het niet zoals je wil. En omgekeerd. Ik heb vandaag nu ook weer niet de Tour gewonnen. Ik pakte alleen een mooie etappe mee in het Critérium du Dauphiné. Ik wou deze week een rit winnen en opnieuw volop genieten van de koers.”

Lees ook: Julian Alaphilippe is terug! Fransman sprint naar zege in Critérium du Dauphiné

Verrassing

Alaphilippe wilde dus een rit winnen in de Dauphiné, maar had niet aan zien komen dat dit maandag al zou gebeuren. “Toen ik vanmorgen (maandagochtend, red.) opstond, dacht geen haar op mijn hoofd eraan dat het vandaag zou gebeuren. Ik was van plan om Ethan Vernon of Florian Sénéchal te helpen in de sprint. Maar de finale was iets te zwaar voor onze Brit en Florian kwam me net voor de rode vod van de laatste kilometer zeggen dat hij ook op de limiet zat en dat het te zwaar was voor hem. Dus deed ik maar de sprint.”

“En dan kwam er die uitval van Richard Carapaz waarop ik onmiddellijk reageerde en ik kwam uit het juiste moment uit het wiel. Al moet ik wél Dries Devenyns bedanken, want hij zorgde ervoor dat de kloof met de vluchters doorlopend behapbaar bleef. Daarna deed Andrea Bagioli een mooie inspanning in de laatste kilometers waardoor ik voorin zat. Ik heb de jongste weken heel goed kunnen werken op hoogtestage en voelde me eindelijk weer fris en dat ik goede benen heb. Dat is het allerbelangrijkste.”

Tour de France

De tweevoudig wereldkampioen hoopt zich deze week nog vaker te tonen. “En laat ons hopen dat het in de Tour ook lekker loopt. Ik kijk ernaar uit om na een onderbreking van één jaar er opnieuw bij te zijn.” Alaphilippe nam in 2022 niet deel aan de Ronde van Frankrijk omdat hij – na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik – pas eind juni was teruggekeerd in het peloton. De ploegleiding achtte hem toen nog niet klaar voor de drieweekse ronde.

Lees ook: Julian Alaphilippe boekt welkome zege in Dauphiné: “Echt een opluchting”