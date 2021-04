Alaphilippe tweede in Luik: “Pogacar speelde het slim in de sprint”

Julian Alaphilippe was zondag dicht bij de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen leek af te stevenen op de zege, maar hij werd op de streep geklopt door Tadej Pogačar. “Ik zat goed geplaatst, maar Tadej speelde het slim in de sprint door van achteren te komen”, aldus Alaphilippe.

“Ik wilde hier voor het best mogelijke resultaat gaan”, aldus de Fransman van Deceuninck-Quick-Step. “De ploeg deed geweldig werk. Ik probeerde mij in de finale van mijn beste kant te tonen. Het was heel lastig op Roche-aux-Faucons, maar vanaf daar werkten we goed samen tot de laatste twee kilometer.”

Alaphilippe overleefde de laatste klim in een elitegroep met Pogačar, Michael Woods, Alejandro Valverde en David Gaudu. “Ik was volledig gefocust op de sprint”, zegt de wereldkampioen. “Ik wilde niet aanvallen of pokeren. Ik zat goed geplaatst, maar Tadej speelde het slim in de sprint door van achteren te komen. De felicitaties aan hem voor een geweldige zege. Ik had graag gewonnen, maar had al een mooie zege op zak met de Waalse Pijl.”