Alaphilippe tweede in de Provence: “Ik ben niet ver van winnen”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft een prima seizoensstart achter de rug. In de Tour de La Provence eindigde hij derde in de etappe naar de Mont Ventoux en op de slotdag ging hij dankzij de bonificaties Egan Bernal nog voorbij voor de tweede plaats in het eindklassement.

Voor zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step waren het sowieso vier goede dagen in de Provence. Met Davide Ballerini won het team de eerste twee etappes en droeg het twee dagen de leiderstrui. De Italiaan nam bovendien aan het eind de puntentrui mee naar huis. “We zijn erg goed begonnen”, stelde Alaphilippe naderhand vast. “Het is fijn om zo weer te beginnen. Ik ben blij met mijn vorm en de Tour de La Provence in het algemeen. We kunnen tevreden zijn met deze week.”

Tot aan Luik-Bastenaken-Luik werkt de wereldkampioen een vol voorjaarsprogramma af, dat over twaalf dagen begint met Omloop Het Nieuwsblad. Later in het jaar zijn ook de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio een doel. “Alles wat er nu aankomt, is erg belangrijk. Ik heb een vol programma tot aan Luik. Het zijn stuk voor stuk wedstrijden waar ik van houd en waar ik gemotiveerd voor ben, dus ik ga het maximale geven.”

Conditie

Zijn vorm is alvast in orde. In de openingsetappe van de Tour de La Provence testte hij al eens zijn benen door lange tijd in de aanval te rijden en twee dagen later was hij derde in de etappe naar de Mont Ventoux. “Ik ben meer dan tevreden met mijn conditie. Op de Mont Ventoux had ik niet meer kunnen doen. Ik was al erg blij dat ik mij in die situatie bevond. Ik ben niet ver van winnen, dus dat belooft veel goeds voor de toekomst.”