Alaphilippe staat achter tactiek Deceuninck-Quick-Step in Ronde van Lombardije

Volgens Julian Alaphilippe heeft Deceuninck-Quick-Step geen tactische fout gemaakt door in de finale van de Ronde van Lombardije vol de kaart van Fausto Masnada te trekken. De Italiaan was in de finale op pad met Tadej Pogačar, maar bleek in de sprint geen partij voor de Sloveense Tourwinnaar. “Ik ben blij met hoe we hebben gereden”, vertelde Alaphilippe na afloop.

In de finale van de Ronde van Lombardije reden Pogačar en Masnada voorop, met daarachter een achtervolgende groep met onder meer Alaphilippe, Primož Roglič, Alejandro Valverde en Adam Yates. Masnada bleek in het laatste koersuur nog sterk genoeg om een verschil met de eerder ontsnapte Pogačar te overbruggen. “We hoorden in de afdaling van de Passo di Ganda dat Masnada op weg was naar Pogačar”, begint Alaphilippe zijn verhaal.

Gebrek aan vertrouwen

“Fausto bevond zich op een gegeven moment vooraan, maar hij had al veel werk verricht. We wisten dus niet wat hij nog in tank had. Uiteindelijk werd besloten om zijn kaart te trekken. Tweede eindigden achter Pogačar, dat is niet slecht”, aldus Alaphilippe, die zelf gevangen zat nadat hij op de Passo di Ganda niet in staat was om een demarrage van de Sloveen te beantwoorden.

“Ik miste misschien net dat beetje vertrouwen om de sprong te wagen. Ik had wel degelijk goede benen. Ok, ik reed op dat moment ook op de limiet, zoals iedereen in onze groep. Ik heb alleen enkele moeilijke dagen achter de rug en dus was ik niet zeker of ik wel kon volgen. Fausto nam de honneurs waar en wist over te steken naar Pogačar. Tweede worden in een monument, dat is nog steeds een goede prestatie. Nee, ik ben blij.”