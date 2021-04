Alaphilippe: “Ronde van Vlaanderen niet de laatste zege van Asgreen”

Julian Alaphilippe kon in de Ronde van Vlaanderen zijn favorietenrol niet waarmaken. Tot aan 25 kilometer van de streep streed hij vooraan mee. Maar terwijl ploegmakker Kasper Asgreen vanaf dat moment voor de zege ging rijden, zakte de wereldkampioen terug.

“Mijn benen waren op. Ik had overal kramp”, citeerde Cyclingnews Alaphilippe na afloop. “Het ging supergoed. We reden echt sterk en namen onze verantwoordelijkheid. In de finale waren we erg goed vertegenwoordigd. Kasper was een van onze sterke jongens. Hij reed haast perfect. Het was een prachtige overwinning en hij verdient het. Hij is een geweldige gast, een machine. Het is zeker niet de laatste wedstrijd die hij heeft gewonnen.”

Ardennenklassiekers

“Ik was blij dat ik hem in de finale nog een beetje kon bijstaan”, zei de wereldkampioen, die vorig jaar debuteerde in de Ronde, verder. “Ik probeerde zelf nog wat op de Kruisberg, maar merkte dat het moeilijk werd. Jammer genoeg kraakte ik in de laatste kilometers. Ik probeerde zolang mogelijk bij de groep te blijven. Ik heb ook nog de Ardennenklassiekers voor de boeg. Nu moet ik wat herstellen. Het was een lange dag.”

“Het was een geweldige dag voor de ploeg en ik ben blij met het resultaat. Ik probeerde Kasper zo goed mogelijk te helpen. Ik ben erg blij voor hem en de ploeg. Ik was me ervan bewust dat dit zijn doel was en hij liet zijn topvorm zien. Chapeau, chapeau”, zei hij tot slot.