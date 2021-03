Alaphilippe: “Hopelijk kan ik met een of twee man in de finale staan”

Julian Alaphilippe is voor de vijfde keer van start gegaan in Milaan-San Remo. Driemaal stond de Franse alleskunner op het podium, twee jaar geleden wist hij zelfs te winnen. La Primavera is dan ook een van zijn favoriete wedstrijden, vertelde hij bij de start.

“Ik hou erg van deze koers, vooral van de finale. We zijn erg blij om hier weer aan de start te staan en we zijn erg gemotiveerd”, zei de coureur van Deceuninck-Quick-Step. “We zijn met een sterke ploeg en hebben meerdere troeven om te spelen. We zullen zien hoe het gaat in de finale.”

“Of de wedstrijd makkelijk te lezen is? Niet echt, we moeten zoals altijd voorzichtig zijn. Iedereen kent de strategische punten. Aan het eind, na zo’n lange wedstrijd, komt het op de benen aan. Hopelijk kan ik met een of twee man van de ploeg in de finale staan”, aldus de Fransman.