Alan Boileau grijpt derde ritzege in Rwanda, Metkel Eyob nieuwe leider

Alan Boileau heeft zijn derde etappezege in de Tour du Rwanda binnen. De Franse verrassing van B&B Hotels was in de vijfde etappe met aankomst in Kigali de beste, voor Alexis Vuillermoz en Metkel Eyob. Na bijna 150 kilometer won hij de sprint bergop.

Tarteletto-Isorex had met Andreas Goeman en Elias Van Breussegem twee renners mee in de kopgroep van de dag. De Belgen kregen Nikodemus Holler (Bike Aid) en Muhammad Mohd Zariff (Terengganu) met zich mee. De controle was in handen van Israel Start-Up Nation en Total Direct Energie.

Die ploegen wisten in volle finale het gat met de koplopers nog te dichten, waarna het aankwam op de slotklim in Kigali. Op deze heuvel van 1,3 kilometer aan 8,8% bleek Boileau andermaal de sterkste. Na winst in de tweede en de derde etappe, schrijft de 21-jarige coureur ook de vijfde etappe op zijn nog korte palmares bij.

De leiderstrui zit na de vijfde rit om de schouders van Metkel Eyob (Terengganu), die op twee seconden van Boileau derde werd en zo ook nog bonificatieseconden sprokkelde. Hij neemt de trui over van Brayan Sánchez, die 22 seconden verloor.

AMAKURU MASHYA: Alan Boileau ukinira B&B Hotels ni we wegukanye etape ya Nyagatare – Kimironko y'ibilometero 149,3. #TDRwanda2021 #Rwanda2025 pic.twitter.com/rMqJECISHH — IGIHE (@IGIHE) May 6, 2021