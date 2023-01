AG2R Citroën rondt transfer van Franck Bonnamour af

De handtekeningen zijn gezet: Franck Bonnamour komt dit jaar uit voor AG2R Citroën. De 27-jarige Fransman reed de voorbije twee seizoenen voor B&B Hotels-KTM, dat eind 2022 in financiële problemen raakte en in 2023 niet meer in het profpeloton te zien zal zijn.

Bonnamour is maar wat blij met zijn nieuwe werkgever. “Het maakt me trots. Het is altijd een doel van me geweest om in de WorldTour uit te komen. Dat ik dit nu in een Frans team kan bewerkstelligen, zorgt alleen maar voor extra motivatie. Alles wat Vincent Lavenu (de teammanager, red.) me vertelde, sprak me aan. Ik heb veel ploeggenoten al eens gesproken. Benoît Cosnefroy ken ik bijvoorbeeld al goed.”

De Franse aanvaller hoopt dit jaar een nieuwe stap te zetten in zijn ontwikkeling. “Ik wil in 2023 beter doen dan vorig jaar. Ondanks een zege in La Polynormande, bleef ik toch wat hongerig achter. Mijn ambitie is om de grootste koersen ter wereld te betwisten, waarin ik wil werken voor de kopmannen maar zelf ook op zoek wil gaan naar overwinningen.” Bonnamour tekent overigens voor twee jaar.

Veelzijdigheid

Teambaas Lavenu ziet in Bonnamour een zeer welkome versterking. “We houden hem al meerdere jaren in de gaten. Na het stoppen van B&B-Hotels kwam alles in een stroomversnelling terecht. We halen met Franck een ervaren renner binnen, die zich op allerlei terreinen kan uitleven. Dat heeft hij in het verleden al laten zien door de Superstrijdlust in de Tour van 2021 te bemachtigen. Hij heeft een goede mindset en kan ook in dienst rijden van de kopmannen. Zijn komst is geweldig nieuws.”

De inmiddels 27-jarige Bonnamour werd in 2016 prof bij Fortuneo-Vital Concept. In 2019 en 2020 reed hij twee jaar voor Arkéa-Samsic, waarna hij de overstap maakte naar B&B Hotels-KTM. In zijn eerste Tour de France voor deze ploeg, die van 2021, won hij de prijs van de Superstrijdlust. Ook werd hij dat jaar tweede in Parijs-Tours. Dit seizoen boekte hij zijn eerste profzege door La Polynormande op zijn naam te schrijven.