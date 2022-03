AG2R Citroën met Van Avermaet en Cosnefroy naar Strade Bianche en Tirreno-Adriatico

AG2R Citroën heeft de selecties voor Strade Bianche en Tirreno-Adriatico bekendgemaakt. In de gravelkoers op zaterdag rekent de ploeg op onder andere de ervaren Greg Van Avermaet en de debuterende Benoît Cosnefroy, in de maandag startende meerdaagse komen de Belg en de Fransman ook in actie.

Cosnefroy staat dus voor de eerste keer start in de Strade Bianche. “Ik kan niet wachten op mee te doen aan deze wedstrijd, die ik zo graag op televisie zie”, zegt de Fransman op de ploegsite. Van een debuut is voor Greg Van Avermaet geen sprake. Hij is vrijwel jaarlijks van de partij in Toscane: inmiddels heeft hij al twaalf keer deelgenomen aan de Italiaanse wedstrijd. Twee keer – in 2015 en 2017 – stond de Belg op het podium in finishplaats Siena.

Naast Cosnefroy en Van Avermaet, is ook Andrea Vendrame een van de blikvangers van AG2R Citroën voor de Strade Bianche. De rest van het team bestaat uit Lilian Calmejane, Michael Schär, Clément Venturini en Clément Berthet. In Tirreno-Adriatico komt de Franse ploeg met een vergelijkbare selectie op de proppen. Enkel beide Cléments – Clément Berthet en Clément Venturini – gaan niet voor de dubbel. Bob Jungels en de klimmer Geoffrey Bouchard nemen hun plaats in tijdens deze rittenkoers.

Selectie AG2R Citroën voor Strade Bianche (5 maart):

Greg Van Avermaet

Clément Berthet

Lilian Calmejane

Benoît Cosnefroy

Michael Schär

Andrea Vendrame

Clément Venturini

Selectie AG2R Citroën voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart):

Greg Van Avermaet

Geoffrey Bouchard

Lilian Calmejane

Benoît Cosnefroy

Bob Jungels

Michael Schär

Andrea Vendrame