AG2R Citroën met Greg Van Avermaet in Milaan-Turijn

AG2R Citroën heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Milaan-Turijn. De Franse formatie rekent woensdag onder meer op Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy en Andrea Vendrame. Voor Van Avermaet zal Milaan-Turijn vooral in het teken staan van Milaan-San Remo van aankomende zaterdag.

De inmiddels 36-jarige Van Avermaet heeft dit seizoen al twintig koersdagen in de benen. Na warmdraaien in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol was hij gelijk bij de les in het Vlaamse openingsweekend. Van Avermaet eindigde keurig als derde in Omloop Het Nieuwsblad, achter winnaar Wout van Aert en Sonny Colbrelli. Van Avermaet deed vervolgens ook nog mee aan Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico.

In die laatste wedstrijden wist hij geen potten te breken, maar zijn wedstrijden moeten nog komen, met onder meer de E3 Saxo Bank Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar eerst volgt er met Milaan-Turijn en Milaan- San Remo nog een Italiaans tweeluik. Van Avermaet krijgt woensdag assistentie van Cosnefroy, Vendrame, Bob Jungels, Michael Schär en Gijs Van Hoecke. Op papier lijkt Vendrame de aangewezen renner om te sprinten voor een ereplaats.

Ook het Spaanse Movistar heeft zijn huiswerk ingeleverd voor Milaan-Turijn. De Spaanse formatie kan met Iván García, Alex Aranburu en Max Kanter meerdere rappe mannen uitspelen in de finale van de sprinterskoers. Ook de Deense tempobeul Mathias Norsgaard, de Amerikaanse hardrijder Will Barta en de Spanjaarden Iñigo Elosegui en Gonzalo Serrano maken deel uit van de selectie.

Selectie AG2R Citroën voor Milaan-Turijn (16 maart)

Greg Van Avermaet

Benoît Cosnefroy

Bob Jungels

Andrea Vendrame

Michael Schär

Gijs Van Hoecke

Selectie Movistar voor Milaan-Turijn (16 maart)

Alex Aranburu

Will Barta

Iñigo Elosegui

Max Kanter

Iván García

Mathias Norsgaard

Gonzalo Serrano