AG2R Citroën met Dewulf, Van Avermaet en Naesen in Parijs-Roubaix

AG2R Citroën heeft de zeven renners tellende ploeg bekendgemaakt die zondag in Parijs-Roubaix aan de start staat. Speerpunten in het team zijn de Belgische klassiekerspecialisten Stan Dewulf, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

“Parijs-Roubaix is de laatste van de kasseiklassiekers. We hopen dat deze ons gunstig gezind is, want tot nu toe hebben we onze verwachtingen niet kunnen waarmaken, ondanks de derde plaats van Greg Van Avermaet en de vierde plek van Oliver Naesen in Omloop Het Nieuwsblad”, zegt de ploegmanager van AG2R Citroën, Vincent Lavenu, in een perscommuniqué.

Het Franse WorldTeam wil zijn stempel drukken op de Hel van het Noorden en Lavenu heeft veel vertrouwen in zijn ploeg. “We hebben de wil, en we hebben getalenteerde renners. Zoals veel ploegen zijn verschillende van onze renners de afgelopen weken ziek geworden en hebben ze moeite gehad om te herstellen, zoals Oliver Naesen.”

“Parijs-Roubaix blijft een koers als geen ander waar je succesvol wil zijn. De uitstekende tweede plaats van Benoît Cosnefroy heeft ons de manier laten zien”, aldus de ploegmanager.

Twaalfde deelname voor oud-winnaar Van Avermaet

Van Avermaet gaat op voor zijn twaalfde deelname aan Parijs-Roubaix, waar hij in 2017 de zege pakte. Verder was hij in 2015 derde en in 2013 en 2018 vierde. De ondertussen 36-jarige renner heeft zijn landgenoten Gijs Van Hoecke, Stan Dewulf en Oliver Naesen aan zijn zijde, net als de ervaren Zwitser Michael Schär en de Fransen Damien Touzé en Antoine Raugel.

Selectie AG2R Citroën voor Parijs-Roubaix (17 april)

Stan Dewulf

Oliver Naesen

Antoine Raugel

Michael Schär

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke