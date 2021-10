AG2R Citroën met Cosnefroy en Champoussin in Ronde van Lombardije

AG2R Citroën rekent zaterdag in de Ronde van Lombardije onder meer op Benoît Cosnefroy en Clément Champoussin. Cosnefroy werd afgelopen dinsdag nog vierde in Tre Valli Varesine, Champoussin reed naar top 20-noteringen in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn.

Cosnefroy (25) is sinds de zomer uitstekend op dreef met overwinningen in de Bretagne Classic en Tour du Jura. Ook werd hij tweede in La Polynormande, veroverde hij een bronzen medaille op het EK in Trento en werd hij dinsdag dus vierde in een kletsnatte editie van Tre Valli Varesine. Champoussin, ritwinnaar in de voorbije Vuelta a España, deed het in de voorbije Italiaanse najaarsklassiekers ook zeker niet onaardig.

Ook de 25-jarige Aurélien Paret-Peintre, de nummer tien van Tre Valli Varesine, is zaterdag van de partij, net als rasaanvaller Geoffrey Bouchard, de Finse klimgeit Jaakko Hänninen, de Amerikaan Lary Warbasse en Clément Berthet. Die laatste maakt vanaf 1 augustus deel uit van de selectie van AG2R Citroën. De beloftevolle klimmer tekende onlangs een contract tot eind 2024 en mag nu al zijn opwachting maken in een monumentale klassieker.

De 24-jarige Berthet dankt zijn uitverkiezing aan zijn recente uitslagen in Italië. In de Giro dell’Emilia finishte hij met een 21ste plaats net buiten de top-20, in Tre Valli Varesine deed hij het met een vijftiende stek nog wat beter.

Selectie AG2R Citroën voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Clément Berthet

Geoffrey Bouchard

Clément Champoussin

Benoît Cosnefroy

Jaakko Hänninen

Aurélien Paret-Peintre

Lary Warbasse