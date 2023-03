AG2R Citroën meldt zich af voor Région Pays de la Loire Tour

AG2R Citroën heeft zich afgemeld voor de Région Pays de la Loire Tour. De Franse ploeg heeft die beslissing genomen nadat er meerdere renners van de ploeg ziek waren geworden. De Région Pays de la Loire Tour wordt van 4 tot 7 april gereden.

“We doen er alles aan om zo snel mogelijk terug op ons beste niveau te komen. (…) Verder willen we de organisatie van de Région Pays de la Loire Tour succes wensen en verzekeren we dat we volgend jaar wel zullen deelnemen”, laat AG2R Citroën weten via sociale media.

Vorig jaar werd de Région Pays de la Loire Tour, toen nog Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire, gewonnen door Olav Kooij. De Nederlander klopte Benoît Cosnefroy, die uitkomt voor AG2R Citroën. Xandro Meurisse legde beslag op plek drie.

🇫🇷 Région Pays de la Loire Tour

