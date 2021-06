AG2R Citroën langer door met Paret-Peintre, Godon en Venturini

Goed nieuws voor Aurélien Paret-Peintre (25), Dorian Godon (25) en Clément Venturini (27). De drie Franse coureurs hebben hun contract bij AG2R Citroën namelijk opengebroken.

Uiteraard niets dan blijheid in de berichtgeving van de ploeg. Dorian Godon, tot en met 2024 zeker van een plekje in het WorldTour-peloton, zegt grootse plannen te hebben bij de formatie: “De komende drie jaar is het mijn doel om een rit te winnen in een grote ronde of een WorldTour-wedstrijd te winnen. Daarnaast wil ik van waarde zijn voor onze leiders.”

Bij Paret-Peintre, die ook tot 2024 bijtekende, en Venturini, die we in ieder geval tot 2023 bij de ploeg zullen zien, zijn er gelijkaardige teksten. “Het vertrouwen hebben van het team helpt me om me te focussen op mijn prestaties en toekomstige doelen”, zegt Venturini. “Ik ga mijn best doen om van de volgende jaren een succes te maken.”