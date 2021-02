AG2R Citroën en Team BikeExchange zijn klaar voor UAE Tour

AG2R Citroën en Team BikeExchange hebben hun selecties op papier voor de komende UAE Tour. De Franse formatie rekent onder meer op Tony Gallopin en Mathias Frank, Team BikeExchange heeft met Kaden Groves en Luka Mezgec twee snelle mannen in de gelederen.

Bij AG2R Citroën rekenen ze, naast Gallopin en Frank, ook op François Bidard, Geoffrey Bouchard, Jaakko Hänninen, Andrea Vendrame en Lary Warbasse. De ervaren Frank, Bidard, Bouchard en de jonge Finse klimmer Hänninen kunnen een berg over en zijn wellicht in staat om een goed klassement te rijden. In de vlakke etappes is het meer uitkijken naar Vendrame.

De selectie van Team BikeExchange bestaat uit de eerder genoemde Mezgec en Groves, Jack Bauer, Kevin Colleoni, Tsgabu Grmay, Michael Hepburn en Nick Schultz. De Australische formatie hoopt in de vlakke ritten te scoren met Mezgec en Groves. Die laatste werd onlangs nog Australisch criteriumkampioen en lijkt dus klaar voor de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 21-jarige Colleoni maakt over enkele dagen zijn profdebuut voor Team BikeExchange. “Ik heb ontzettend hard getraind en ik kan niet wachten. Ik moet nog ontzettend veel groeien als renner en deze ronde kan me daarbij helpen”, aldus de Italiaan. Ook Grmay zal als klimmer de vrijheid krijgen in de etappes naar Jebel Hafeet en Jebel Jais.

Selectie AG2R Citroën voor UAE Tour (21-27 februari)

François Bidard

Geoffrey Bouchard

Mathias Frank

Tony Gallopin

Jaakko Hänninen

Andrea Vendrame

Larry Warbasse

Selectie Team BikeExchange voor UAE Tour (21-27 februari)

Jack Bauer

Kevin Colleoni

Tsgabu Grmay

Kaden Groves

Michael Hepburn

Luka Mezgec

Nick Schultz