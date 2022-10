Afzwaaiende Valverde blikvanger bij Movistar voor Ronde van Lombardije

Movistar zal met Alejandro Valverde aan de start verschijnen van de Ronde van Lombardije. Zoals al eerder aangekondigd neemt de 42-jarige Spanjaard na de Italiaanse koers afscheid van het wielerpeloton. Verder is Enric Mas een belangrijke pion bij de Spaanse ploeg. De 27-jarige klimmer maakte vorige week nog indruk door Tadej Pogačar te verslaan in de Giro dell’Emilia.

De formatie van Eusebio Unzué zal dus op twee paarden kunnen wedden. Valverde werd eerder al drie keer tweede in Lombardije. De laatste keer was in 2019, toen hij alleen de ontsnapte Bauke Mollema voor zich moest dulden. Il Imbatido zal er dus op gebrand zijn om dit hiaat op zijn rijke palmares nog op te vullen.

De oud-wereldkampioen heeft in ieder geval getoond in vorm te zijn. Zo werd hij achter Sjoerd Bax tweede in de Coppa Agostini, vierde in de door Mas gewonnen Giro dell’Emilia en derde in Tre Valli Varesine. Een overwinning ontbreekt echter nog aan zijn afscheidstournee.

Daarnaast kan Movistar ook rekenen op Enric Mas, die zijn goede vorm uit de Vuelta a España, waar hij tweede werd achter Remco Evenepoel en een rit won, door heeft getrokken naar het najaar. Naast zijn overwinning in Emilia werd hij negende in de Coppa Agostini en 22e in Tre Valli Varesine.

De twee zullen worden bijgestaan door een hoofdzakelijk Spaanse selectie met Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Jorge Arcas, de Deen Johan Jacobs en Iván García Cortina, die deze week nog won in Gran Piemonte.

Selectie Movistar Ronde van Lombardije (8 oktober)

Alejandro Valverde

Enric Mas

Imanol Erviti

Iván García Cortina

José Joaquín Rojas

Jorge Arcas

Johan Jacobs