zaterdag 14 oktober 2023 om 18:48

Afsnijden, vechten voor je plekje en Valverde die het ‘loco’ vindt: GoPro-beelden tonen chaos WK Gravel

Het was afgelopen zondag chaos tijdens het WK Gravel in Veneto. Dat blijkt wel uit de beelden van Payson McElveen, die de eerste driekwartier van de wedstrijd filmde met een GoPro. In de video zien we renners knokken voor elke meter, shortcuts nemen en horen we ook Alejandro Valverde nog. “Loco”, zegt de 43-jarige Spanjaard, die na 163 kilometer als vierde over de streep zou komen.

De Amerikaan Mcelveen finishte uiteindelijk als 76e, op meer dan 36 minuten van winnaar Matej Mohoric. De Sloveen was bijna vijf uur koers solo over de streep gekomen en verwees Florian Vermeersch en Connor Swift zo naar de plaatsen twee en drie. Bij de vrouwen ging Katarzyna Niewiadoma met de zege aan de haal. Ook zij kwam alleen aan, voor Silvia Persico en Demi Vollering.