Aerodynamica een van de wapens van Remco Evenepoel

Trainer Koen Pelgrim van Quick-Step-Alpha Vinyl benadrukt dat de aerodynamische houding op de fiets een van de grote wapens van wereldkampioen Remco Evenepoel is. De wereldkampioen is slechts 1,71 meter groot, waardoor hij minder wind ‘vangt’ dan grotere renners, geeft de Nederlandse trainer in een interview met RIDE Magazine voor een tien pagina’s grote reportage over Evenepoel aan.

“Een kleinere renner levert minder absoluut vermogen dan een grote renner. Dat weet Remco deels op te vangen doordat hij met zijn kleine postuur heel compact op zijn fiets kan zitten. Niet alleen op een tijdritfiets; ook op de gewone fiets vindt hij die houding. In de windtunnel heeft hij de laagste luchtweerstand van de ploeg. Voor Remco kost het geen moeite om zijn hoofd naar beneden te houden en zijn lichaam laag te houden”, aldus de coach.

Pelgrim vervolgt dat Evenepoel goed kan klimmen, maar dat hij door die aerodynamische houding ook bijzonder goed op het vlakke kan rijden. “Dat is zijn grote voordeel. Daarom kan hij voor iemand van circa 60 kilogram zo goed tijdrijden en houdt hij zo’n lange solo’s vol”, klinkt het. “Door die houding verspeelt hij in een groep ook weinig energie. Als hij in een wiel van iemand zit, hoeft hij relatief weinig moeite te doen. Terwijl als iemand in zijn wiel zit nog altijd vrij veel wind opvangt. Dat is altijd in zijn voordeel.”

