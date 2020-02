Adne van Engelen is avonturier bij Bike Aid: “Dat maakt mij gelukkiger”

In een iets te kleine en iets te volle zaal in het AKRA-hotel in Antalya presenteerde Bike Aid woensdag een nieuwe sponsor. Corendon sluit als partner aan bij de Duitse continentale ploeg, die zich door het rijden van internationale koersen inzet voor ontwikkeling in Afrikaanse landen. Nederlander Adne van Engelen rijdt al vier jaar bij Bike Aid: “Ik kan hier koersen overal ter wereld.”

Het nieuws dat Corendon partner werd van Bike Aid, was bij Van Engelen al een tijd bekend. “Ik hoorde het twee weken geleden. Toen was ik zelf bezig met een andere partner die ook binnenkort bekendgemaakt gaat worden. Dit is wel een grote stap voor ons. De sponsor die van Mathieu van der Poel vandaan komt, is heel mooi om binnen te halen. Dan gaat er of bij Corendon iets niet goed, of bij ons iets wel goed”, grapt hij.

Bike Aid staat bekend om haar internationale karakter. De kern is Duits, maar met twee Nederlanders (ook Jesse de Rooij rijdt voor de ploeg), twee Kenianen, een Zweed, een Oegandees en een Zuid-Afrikaan is het een diverse ploeg. Van Engelen is inmiddels wel gewend aan het koersen in verre oorden, en dat heeft dan ook zijn voorkeur: “Buiten West-Europa is er veel minder stress in het peloton, daar komt het er meer op neer of je hard kan fietsen. Dat ligt mij beter en dan kom ik beter tot mijn recht. Daarom ben ik ook blij met de wedstrijden die ik bij deze ploeg kan rijden.”

“Dat is ook het grote verschil met alle continentale ploegen in Nederland – buiten À BLOC misschien – dat ik niets in Nederland, België of in Duitsland hoef te rijden waar het alleen maar chaos is”, zegt Van Engelen, die hiervoor bij de clubploeg van West-Frisia reed. “Ik word opgesteld in de koersen waar ik mijn ding kan doen: hard fietsen. Uiteindelijk maakt mij dat veel gelukkiger.”

Maatschappelijk betrokken in Afrika

De naam van Bike Aid verandert door de komst van Corendon als sponsor niet. Manager Timo Schäfer legt uit dat aan het merk ‘Bike Aid’ bepaalde waardes hangen die gesteund worden door sponsoren. Dit partnership met is volgens hem dan ook niet te vergelijken met die van vliegtuigmaatschappij Corendon en (vorig jaar nog) Corendon-Circus. “Onze ploeg is compleet anders. Wij hebben een heel andere denkwijze over profwielrennen dan andere teams. Wij steunen op een grote community en verbinden breedtesport en vrije tijd-fietsen aan profwielrennen.”

“Bike Aid is de grootste ‘wielerclub’ in Duitsland met 1.400 leden. Dat blijft groeien en we hebben een sterk verhaal. We zijn heel erg maatschappelijk betrokken, met projecten in Afrika waar we jonge renners opleiden en programma’s opzetten. Dat is het grootste verschil tussen ons en het oude Corendon-Circus”, aldus Schäfer.

Bike Aid wil sportief ook groeien, maar de manager spreekt niet hardop uit dat hij met de conti-ploeg wil doorstoten tot een ProTeam of WorldTour-team. “We kunnen niet ontkennen dat we willen groeien. Hoe snel, dat moeten we bezien. Het contract met Corendon is nu getekend voor een jaar en we hebben ook met Ursapharm een sterk bedrijf achter ons”, laat hij weten.