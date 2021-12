Adne van Engelen boekt eerste profzege in Tour of Thailand

De slotetappe van de Tour of Thailand is een prooi geworden voor Adne van Engelen. Voor de 28-jarige Nederlander van Bike Aid was het zijn eerste profzege. Jambaljamts Sainbayar uit Mongolië kwam als tweede over de streep en werd eindwinnaar.

De organisatie had de lastigste etappe voor het laatst bewaard: de rit van Satun naar Hat Yai Park was net geen 160 kilometer lang met de aankomst net na een heuvel. Met viervoudig dagwinnaar Lucas Carstensen in de gele leiderstrui werd aan het sluitstuk van de zesdaagse ronde begonnen. Drie renners vormden aanvankelijk de vroege vlucht: de ploeggenoten Muhammad Nur Aiman Bin Rosli en Mohamad Saari Abd Rasim, en Irwandie Lakasek. Lakasek werd echter al voor de eerste tussensprint weer ingerekend door het peloton.

Rosli en Abd Rasim wisten ondanks meerdere tegenaanvallen stand te houden en reden samen drie minuten weg. Toch bleken ze een vogel voor de kat en kort na de derde tussensprint werden ze bijgehaald door de grote groep. Rosli besloot opnieuw aan te vallen en hij werd gevolg door Nikodemus Holler, bergkoning Valentin Midey en Turakit Boonratanathanakorn. Van deze vier bleef Midey het langst voorop, maar op vier kilometer van de finish was alles weer samen. Aan de voet van de beslissende klim reed Jambaljamts Sainbayar, derde in de stand, weg uit het peloton.

Sainbayar werd spoedig gevolg door Sarawut Sirironnachai, tweede in het klassement, en Adne van Engelen. Met nog twee kilometer te gaan reed de Nederlander weg bij zijn mede-aanvallers en hij wist zijn voorsprong tot aan de streep vast te houden. Omdat op de laatste beklimmingen ook nog bergpunten te verdienen waren, verzekerde Van Engelen zich tevens van de overwinning in het bergklassement. Zes seconden later kwam Sainbayar als tweede over de streep en zo wist de Mongoliër de eindzege binnen te slepen. Van Engelen werd tweede in het eindklassement.