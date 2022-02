Adam Yates verrast na 12e plaats: “Het voelde niet als een goede rit!”

Adam Yates was verrast over zijn optreden in de individuele tijdrit van de UAE Tour. Daarin werd de Britse klassementskopman van INEOS Grenadiers knap twaalfde, waarmee hij de top-10 van het algemeen klassement binnendrong.

“Het voelde niet als een goede rit!”, liet een verraste Yates weten op de website van zijn ploeg, na afloop van de razendsnelle rit tegen-de-klok van negen kilometer in en rondom Ajman. Daarin was hij twaalfde en hield hij de schade ten opzichte van de tegenstand beperkt. “De eerste tijdrit in het jaar is altijd super zwaar. Ik volgde het plan en deed alles wat ik kon.”

Morgen wacht Yates en de rest van het peloton de eerste bergetappe naar Jebel Jais. “Het is de eerste bergrit, maar het is niet super zwaar. Vorig jaar kwam er een groep van dertig man aan de finish. Het is de tweede bergetappe die de grootste gaten zal slaan – maar het is de eerste bergrit van het jaar en we willen wat proberen.”