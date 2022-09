Adam Yates tekent voor drie jaar bij UAE Emirates

Adam Yates rijdt vanaf volgend jaar bij UAE Emirates. De Brit, die de afgelopen jaren uitkwam voor INEOS Grenadiers, heeft een contract tot eind 2025 getekend bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

“Ik heb heel veel zin om me bij UAE Emirates te voegen”, zegt Yates in een persbericht van zijn toekomstige ploeg. “Ik heb het team zien groeien gedurende de jaren en de kans om me bij hen aan te sluiten was eentje die ik niet af kon slaan. Ik voel dat ik mijn topjaren als renner nader en dat dit team het beste uit me zal halen. Ik kijk er naar uit om met veel wereldtoppers te rijden en bij te dragen aan het team om de nummer één van de wereld te worden.”

Mauro Gianetti, de ploegmanager van UAE Emirates, is blij met de komst van Yates. “We zijn blij om Adam in ons team te verwelkomen voor de komende jaren. Zijn mogelijkheden om te winnen en topresultaten te behalen in verschillende soorten koersen is indrukwekkend en hij heeft bewezen een consistent talent te zijn. We weten allemaal dat hij een renner met panache is en we geloven dat hij past in onze structuur, terwijl we onze ploeg versterken voor de komende jaren.”

Hoewel Adam Yates eerder ook in verband werd gebracht met een terugkeer naar BikeExchange-Jayco, wat een hereniging met zijn broer Simon zou betekenen, hing de transfer naar UAE Emirates ook al in de lucht. Bij zijn nieuwe ploeg komt hij de nodige klassementsrenners tegen, waaronder João Almeida, Juan Ayuso en Tadej Pogacar.