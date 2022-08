Adam Yates boekt eerste zege in pechseizoen: “Eerlijk? Ik ben heel blij”

Adam Yates boekte zaterdag zijn eerste zege sinds hij in maart 2021 de Ronde van Catalonië op zijn naam schreef. Nu was het raak in de Deutschland Tour, waar de Brit de koninginnenrit won. “Eerlijk? Ik ben heel blij”, zei een opgetogen Yates in het flashinterview na afloop.

“Het is mijn eerste overwinning in lange tijd”, vervolgde de klimmer van INEOS Grenadiers, die dit seizoen de Ronde van Zwitserland niet uitreed vanwege een coronabesmetting. In de daaropvolgende Tour de France stond Yates na de Alpen vijfde, maar zakte hij in in het tweede deel weg naar de tiende plek. Een luchtweginfectie speelde hem parten. “Dit jaar heb ik veel pech gehad, ik ben zowat het hele jaar ziek geweest, of zo voelt het tenminste. Om nu terug te komen uit de Tour de France met een goede conditie en goede benen voelt goed.”

INEOS Grenadiers had voor de derde etappe van de Deutschland Tour een duidelijk plan. “Alle jongens wisten dat we vroeg druk moesten zetten. Het begin van de klim was steiler dan het slot. Ik wist dat er bonificatieseconden lagen en dat het mooi zou zijn om die te pakken. We hadden afgesproken om vol gas te gaan vanaf de voet, en dat deden we ook. Het was een lange inspanning, maar het werkte.”

Dankzij zijn ritzege staat Yates ook op polepositie om de eindoverwinning naar zich toe te trekken. Hij heeft voorafgaande aan de heuvelachtige slotetappe naar Stuttgart een voorsprong van dertig seconden op Pello Bilbao. Is dat genoeg? “Hopelijk”, lacht de 30-jarige Yates. “Het is een goede voorsprong, maar je weet het nooit. Ik ken de route van morgen (zondag, red.) niet precies, maar ik heb gehoord dat het lastig is. Maar ja, ik had goede benen en het team is sterk. Dus we gaan ons best doen om de leiding te behouden.”