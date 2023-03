Ackermann kan het niet afmaken na lead-out van Molano: “Volgende keer mag hij sprinten”

Pascal Ackermann legde vrijdag beslag op plek twee in de Bredene Koksijde Classic. De sprinter van UAE Emirates leek even te gaan winnen, maar dat was buiten Gerben Thijssen gerekend. De Belgische Limburger gooide zijn fiets net iets eerder over de streep. “Ik moest mijn sprint voor de laatste bocht doen”, aldus Ackermann.

UAE Emirates toonde zich de hele dag in West-Vlaanderen. Vooral na de heuvelzone waren ze prominent aanwezig. “De ploeg deed een erg goede job vandaag. Vanaf de Kemmelberg hadden we alles onder controle. De wind was ook perfect daarvoor.” Na de valpartij van onder meer Tim Merlier reed UAE Emirates gewoon door, maar daar heeft Ackermann een verklaring voor. “We wisten het niet. We hoorden pas later dat Merlier gevallen was.”

Aan het einde van de dag werd er, zoals op voorhand verwacht werd, gesprint in Koksijde. Ackermann vertelde in het flashinterview wat er allemaal gebeurde. “Het gevecht en de sprint gebeurde eigenlijk voor de laatste bocht. Ik moest door een flinke sprint doen om goed gepositioneerd te zijn, daar verloor ik veel krachten. Daarna deed Juan Sebastián Molano een perfecte lead-out. Ik vind het jammer dat ik het niet kan afmaken, daar ben ik niet blij mee. Volgende keer doe ik weer een lead-out voor hem”, aldus Ackermann.

Lees meer: Gerben Thijssen klopt Pascal Ackermann op de streep in Bredene Koksijde Classic

Welsford: “Je moet de slimste zijn”

Net zoals Ackermann is Sam Welsford, de nummer drie van de dag, blij over zijn vorm. De Australiër won dit seizoen al drie keer en doet ook in de zwaardere eendagskoersen mee voor de overwinning. “Dat is mooi.” In de Bredene Koksijde Classic reed Welsford misschien wel de snelste sprint, maar de renner van Team DSM moest van heel ver komen. “Het was een hectische finale. We zaten opgesloten en ik kwam te laat. Het is jammer, want ik had veel snelheid. Je moet echter niet de sterkste zijn in de sprint, maar de slimste.”