Achtste overwinning in 2022 voor Arnaud De Lie: “We hebben een doel: winnen”

Video

Arnaud De Lie heeft de Schaal Sels Merksem gewonnen. De Belgische renner van Lotto Soudal versloeg in de massasprint Chriss Lawless en Kenneth van Rooy. “De punten zijn inderdaad belangrijk, maar de overwinning ook. Het is mooi om met Lotto Soudal koers te maken.”

“We hadden als ploeg veel ambitie om te winnen”, vertelde de jonge Belg na afloop aan WielerFlits. “We hebben dan ook gemotiveerd en met ambitie rondgereden. We hadden geluk dat er niet te veel renners wegreden, waardoor we goed konden controleren.”

De vluchters bleken een vogel voor de kat. In de finale kwam het initiatief van Lotto Soudal, dat de sprint voorbereidde. Al verraste Victor Campenaerts enigszins met een uitval. “Dat was niet echt gepland, maar Victor valt graag aan”, zei De Lie met de glimlach. “Als hij voor kan blijven en we eindigen als eerste en tweede, is het ook goed.”

VocSnor zijn poging kende echter geen goed einde. Er werd gesprint om de zege en De Lie was de laureaat. “Uiteindelijk was een sprint van 150 meter genoeg om te winnen. De punten zijn inderdaad belangrijk, maar de overwinning ook. Het is mooi om koers te maken met Lotto Soudal en voor spektakel te zorgen. We hebben een doel: winnen”, besloot de Waal.