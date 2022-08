Aaron Gate verovert goud op Commonwealth Games, Georgia Baker wint bij de vrouwen

Aaron Gate heeft de wegtitel op de Commonwealth Games 2022 op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nieuw-Zeelander was de beste van een omvangrijke kopgroep, die in de diepe finale uiteengeslagen werd. Hij verwees Daryl Impey (Zuid-Afrika) en Finn Crockett (Schotland) naar het zilver en brons. Gate – normaal uitkomend voor Black Spoke – volgt Steele Von Hoff op. Bij de vrouwen ging de winst naar Georgia Baker. De Australische won voor Neah Evans en Sarah Roy.

Het parcours voerde over redelijk vlakke wegen in en rond Warwick, de route bevatte voor profs niet al te veel hindernissen. De mannen moesten de lokale ronde (met telkens 130 hoogtemeters) van 16 kilometer tien keer afwerken, de vrouwen zeven keer. Door het beperkte deelnemersveld en kleinere teams, werd op voorhand een onvoorspelbare en daardoor spectaculaire koers verwacht.

En zo geschiedde. Na een attractieve openingsfase, wist halfweg koers een omvangrijke kopgroep weg te rijden. Onder de vijftien leiders waren klinkende namen als Geraint Thomas, Ben Turner, Daryl Impey, Fred Wright, Lucas Plapp en Ben Swift, alsmede talenten als Seann Flynn en Sam Watson. Renners als Mark Cavendish, Patrick Bevin, Luke Durbridge, Jake Stewart en Ethan Vernon hadden de slag gemist en zouden daarna niet meer in het stuk voorkomen. Zij kwamen uiteindelijk ruim acht minuten na de winnaar over de streep.

In de strijd om de zege zouden uiteindelijk twaalf renners meedingen om de medailles. Morne van Niekerk cijferde zich volledig weg in dienst van Impey, maar het was Thomas die op net iets minder dan twee kilometer voor het einde een demarrage plaatste. Met een late aanval probeerde hij de snelle mannen te verrassen, maar Engeland haalde hem in de laatste honderden meters terug. Wright zette zijn sprint daarna meteen in, met Impey in zijn wiel. Gate maakte van die onbedoelde lead out dankbaar gebruik en greep zo een volgende gouden medaille.

Golden Gate

De Nieuw-Zeelander voegde deze toe aan de drie die hij al had. Gate komt tevens uit op de baan en had de afgelopen anderhalve week ook op dat domein gedomineerd. Hij pakte namelijk eerder al goud op de Puntenkoers, de Individuele achtervolging en de Ploegenachtervolging. De wegwedstrijd bleek dan ook nog eens geen brug te ver. Gate (31) was wel geen hoogvlieger. Voor An Post-ChainReaction reed hij in 2015 en 2016 redelijk goed in het Continental-circuit, waarmee hij een profcontract verdiende bij Aqua Blue Sport. Maar in die twee jaar overtuigde hij niet.

De laatste drie seizoenen komt hij uit voor Black Spoke, dat voluit Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling heet. Hoewel vorig jaar het gerucht ging dat Gate zich bij INEOS Grenadiers zou voegen, bleef hij bij de Nieuw-Zeelands formatie actief. Dit jaar werd hij al Oceanisch kampioen tijdrijden, won hij de Ronde van Griekenland en was hij tiende in de Baloise Belgium Tour. In de wandelgangen circuleert nu rond dat zijn Nieuw-Zeelandse ploeg volgend seizoen op ProTeam-niveau uitkomt.

Georgia Baker is de beste bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst in Warwick naar Georgia Baker. De Australische haalde het in een sprint met een grotere groep voor Neah Evans uit Schotland, terwijl mede-Aussie Sarah Roy op de derde plek eindigde. Baker – die in het dagelijks leven uitkomt voor BikeExchange-Jayco – is op de erelijst de opvolgster van Chloe Hosking.