vrijdag 15 maart 2024 om 19:55

Aardverschuiving op route Milaan-San Remo in snel tempo verholpen

Een aardverschuiving nabij Malpasso had bijna de route van Milaan-San Remo beïnvloed. De Aureliaweg was een tijdje niet meer toegankelijk, maar rond 18 uur vrijdagavond is de weg toch weer vrijgegeven, zo melden lokale media

De passage nabij Malpasso is al enkele dagen een zorgenkind van de organisatie. Eerder deze week vond er een eerste aardverschuiving plaats nadat rotsen van de rotswand naar beneden vielen. De rijbaan werd toen al een eerste keer gesloten. Vandaag kwam er dus opnieuw puin op de rijbaan terecht, waardoor men het verkeer wederom moest stilleggen. Na een snelle interventie werd een de weg opnieuw vrijgegeven, na grondige inspectie van de lokale autoriteiten.

De organisatoren hadden zelfs al een alternatieve route voorzien langs Le Manie, de klim die ook in 2008 en 2013 al in de route van Milaan-San Remo was opgenomen. Maar dankzij het snelle werk van van hoogtewerkers om een opvangnet voor het puin te installeren, komt de oorspronkelijke route toch niet in gevaar. Het verkeer kan er weer passeren in beide richtingen.