Aanvalslust Christophe Laporte niet beloond in Kuurne: “Gereden voor de winst”

Christophe Laporte en Jumbo-Visma kozen in Kuurne-Brussel-Kuurne voor de aanval. Dat plan slaagde bijna, ware het niet dat de kopgroep van Laporte in de laatste 200 meter werd ingehaald door het sprintende peloton. “Het was spannend, maar het is wat het is”, aldus de Fransman, die uiteindelijk nog achtste werd.

Na een eerste demarrage van Tiesj Benoot zat Jumbo-Visma met drie man mee in een kopgroep van achttien renners. Ook Laporte en Nathan Van Hooydonck waren erbij. De kopgroep brak in stukken en telkens was Laporte mee met de voorste groep. Uiteindelijk bleef hij over met Taco van der Hoorn en Jhonatan Narvaéz; zij strandden in het zicht van de haven.

“Ik had er vertrouwen in dat het kon, maar we wisten dat het peloton niet ver weg was. We hebben alles gegeven en gereden voor de winst. We bleven tot het einde knokken om het tot de finish te redden, maar de laatste kilometer verloren we wat snelheid”, legt Laporte uit.

‘Na Parijs-Nice weer focus op klassiekers’

Het Vlaamse openingsweekend is een succes, vindt de coureur die overkwam van Cofidis. “Ik ben erg blij om bij dit team te zijn. We hebben gisteren gewonnen met Wout en ook vandaag reden we een sterke race. Ik maak deel uit van een sterke ploeg, waarmee we ook verschillende strategieën uit kunnen spelen. Ik ga volgende week naar Parijs-Nice om het team te helpen en daarna gaat de focus weer op de klassiekers”, kijkt hij vooruit.