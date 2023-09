donderdag 28 september 2023 om 14:37

Aanval op werelduurrecord van Ellen van Dijk aangekondigd

Ellen van Dijk moet vrezen voor haar werelduurrecord. De UCI heeft aangekondigd dat de Italiaanse Vittoria Bussi op 11 oktober een gooi gaat doen naar het werelduurrecord bij de vrouwen, dat sinds mei 2022 staat op 49,254 kilometer. Bussi gaat de aanval doen op hoogte in Mexico.

Het Velodromo Bicentenario in Aguascalientes is al vaker het decor geweest van recordpogingen in het wielrennen. Door de hoogte is de luchtdruk lager, waardoor er minder luchtweerstand is.

De 36-jarige Bussi was al eens houdster van het werelduurrecord bij de vrouwen. In september 2018 legde ze de lat op 48 kilometer en 7 meter. Drie jaar later werd dat van de tabellen geveegd door de Britse Joscelin Lowden, die 48,405 kilometer reed. Vorig jaar reed Ellen van Dijk nog verder.

“Ik was erg geëmotioneerd toen mijn record gebroken werd, maar dankzij mijn project Road2Record voel ik mij klaar om een nieuwe poging te wagen”, aldus Bussi. “Dat project heeft een grote missie, om het werelduurrecord te verbreken en nog dichter bij de grens van de 50 kilometer te komen.”